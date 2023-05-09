Sonic Seasoning: 2023-05-09

- Naomi Keyte – Gillian
- Sons of Zoku – Earth Chant
- Sour Sob – New Wood, Old Ashes
- Naomi Keyte – Company
- Alex Kassian & Mane Clark – Grain
- Alex Kassian & Mane Clark – Djuro
- Alex Kassian & Mane Clark – Neroli
- Alex Kassian & Mane Clark – Sage
- Alex Kassian & Mane Clark – Charcoal
- Alex Kassian & Mane Clark – Velvet
- Alex Kassian & Mane Clark – Juniper
- Alex Kassian & Mane Clark – Daybreak
- STUM – Chase the Sun – Edit
- Cydnee with a C – Cry Alone
- KUCKA – Cry Cry Cry
- Yosi Horikawa – Intro
- Lucy Dacus – VBS
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