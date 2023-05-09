Sonic Seasoning: 2023-05-09

Written by on May 9, 2023

  1. Naomi Keyte – Gillian
  2. Sons of Zoku – Earth Chant
  3. Sour Sob – New Wood, Old Ashes
  4. Naomi Keyte – Company
  5. Alex Kassian & Mane Clark – Grain
  6. Alex Kassian & Mane Clark – Djuro
  7. Alex Kassian & Mane Clark – Neroli
  8. Alex Kassian & Mane Clark – Sage
  9. Alex Kassian & Mane Clark – Charcoal
  10. Alex Kassian & Mane Clark – Velvet
  11. Alex Kassian & Mane Clark – Juniper
  12. Alex Kassian & Mane Clark – Daybreak
  13. STUM – Chase the Sun – Edit
  14. Cydnee with a C – Cry Alone
  15. KUCKA – Cry Cry Cry
  16. Yosi Horikawa – Intro
  17. Lucy Dacus – VBS
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