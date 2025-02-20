Roots & Branches: 2025-02-20

- EMMA LUKER etc – Hunter’s Revenge
- SETH LAKEMAN – Louisa
- CATHIE O’SULLIVAN – Dark Pleasures
- CATHIE O’SULLIVAN – Pentangle
- CATHIE O’SULLIVAN – The Moon Was Seven Days Down
- CATHIE O’SULLIVAN – Song Of Artesian Waters
- THE AUDREYS – Beatles v Stones
- THE UNCONFECTED – I’m Coming Home
- ANDREW McSWEENEY – The Mountain Song
- MICHAEL LARKINGS – One
- RUFOUS WHISTLER – National Panic
- RHYTHM GLASS – Little One
- ROSS RYAN – The Next Time You See Me Around
- GLENN CARDIER – Close Encounter With A UFO
- PHIL MANNING – Start Life Anew (?)
- RYAN, CARDIER, MANNING – You Never Can Tell
- NITIN SAWHNEY – Homelands
- THE CLOUD MAKER – The Godly River
- 47 SOUL – Ghost Town
- THE WILDERNESS YET – Chanticleer
- SETH LAKEMAN – Roll Back The Years
- SAICOBAB – Nrtyaman
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