Roots & Branches: 2025-02-20

Written by on February 20, 2025

  1. EMMA LUKER etc – Hunter’s Revenge
  2. SETH LAKEMAN – Louisa
  3. CATHIE O’SULLIVAN – Dark Pleasures
  4. CATHIE O’SULLIVAN – Pentangle
  5. CATHIE O’SULLIVAN – The Moon Was Seven Days Down
  6. CATHIE O’SULLIVAN – Song Of Artesian Waters
  7. THE AUDREYS – Beatles v Stones
  8. THE UNCONFECTED – I’m Coming Home
  9. ANDREW McSWEENEY – The Mountain Song
  10. MICHAEL LARKINGS – One
  11. RUFOUS WHISTLER – National Panic
  12. RHYTHM GLASS – Little One
  13. ROSS RYAN – The Next Time You See Me Around
  14. GLENN CARDIER – Close Encounter With A UFO
  15. PHIL MANNING – Start Life Anew (?)
  16. RYAN, CARDIER, MANNING – You Never Can Tell
  17. NITIN SAWHNEY – Homelands
  18. THE CLOUD MAKER – The Godly River
  19. 47 SOUL – Ghost Town
  20. THE WILDERNESS YET – Chanticleer
  21. SETH LAKEMAN – Roll Back The Years
  22. SAICOBAB – Nrtyaman
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