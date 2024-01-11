Roots & Branches: 2024-01-11

Written by on January 11, 2024

  1. EMMA LUKER etc – Hunter’s Revenge
  2. SANAM – Bell
  3. ELDIARN – Последние люди (Last People)
  4. ELDIARN – Моя родина (My Family)
  5. ELDIARN – Безудержное счастье (Unbridled Happiness)
  6. WISSALEA – Clichés
  7. FOSTER STONE – A Lullaby for No One
  8. NATALIE MERCHANT – Sister Tilly
  9. DEZ ALLENBY – Rhythms Of Peace
  10. JOE ZIFFER – Bought & Sold
  11. DOG TRUMPET – Nina Simone
  12. MIKE McCLELLAN – If I Should Get Lost
  13. SIMON BASEY – Detectorists
  14. ROARING JACK – Square One
  15. RATTLINCANE – I Hate the Sun
  16. COUNTRY RADIO – Wintersong
  17. NICK VULTURE – Barbara Grace Scott
  18. RICKY ALBECK – Insignificant Favours
  19. BRASS MONKEY – Morris Tune / The Rose / Trunkles
  20. DAVE SWARBRICK – Spanish Ladies etc
  21. THE OWL SERVICE – To The Anti Gallican
  22. CHARLOTTE GREIG AND JULIAN HAYMAN – The Cuckoo
  23. SANAM – 94
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