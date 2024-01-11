Roots & Branches: 2024-01-11

- EMMA LUKER etc – Hunter’s Revenge
- SANAM – Bell
- ELDIARN – Последние люди (Last People)
- ELDIARN – Моя родина (My Family)
- ELDIARN – Безудержное счастье (Unbridled Happiness)
- WISSALEA – Clichés
- FOSTER STONE – A Lullaby for No One
- NATALIE MERCHANT – Sister Tilly
- DEZ ALLENBY – Rhythms Of Peace
- JOE ZIFFER – Bought & Sold
- DOG TRUMPET – Nina Simone
- MIKE McCLELLAN – If I Should Get Lost
- SIMON BASEY – Detectorists
- ROARING JACK – Square One
- RATTLINCANE – I Hate the Sun
- COUNTRY RADIO – Wintersong
- NICK VULTURE – Barbara Grace Scott
- RICKY ALBECK – Insignificant Favours
- BRASS MONKEY – Morris Tune / The Rose / Trunkles
- DAVE SWARBRICK – Spanish Ladies etc
- THE OWL SERVICE – To The Anti Gallican
- CHARLOTTE GREIG AND JULIAN HAYMAN – The Cuckoo
- SANAM – 94
Reader's opinions