Roots & Branches: 2023-11-23

- EMMA LUKER etc – Hunter’s Revenge
- GREG ARNOLD AND THE SUBURBAN DAYDREAMERS – In The Sky
- BLUE MALLEE – Godafoss
- MAGDALENA MUSE – Tickles
- ECHO OMEN – Seduced By My Shadow
- COURTNEY ROBB – Silver Strands
- JEMMA NICOLE – Too Late To Save Myself
- ROWENA WISE – Nobodys Saviour
- MERMAID AVENUE – The Bigger They Are (The Harder They Fall)
- DOCTOR D & FERGUS MAXIMUS – St Vincent Street (The Ballad of Annie Ross)
- MÉLISANDE [électrotrad] – Je Fais La Difficile
- FAUN – Walpurgisnacht
- NO-NO BOY – 1603
- HASHSHASHIN – Ghanzi (Avidyā)
- YUNGCHEN LHAMO – Sound Healing
- KATE RUSBY – The Village Green Preservation Society
- ENDLESS VALLEY – Cellar Door
Reader's opinions