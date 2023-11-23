Roots & Branches: 2023-11-23

Written by on November 23, 2023

  1. EMMA LUKER etc – Hunter’s Revenge
  2. GREG ARNOLD AND THE SUBURBAN DAYDREAMERS – In The Sky
  3. BLUE MALLEE – Godafoss
  4. MAGDALENA MUSE – Tickles
  5. ECHO OMEN – Seduced By My Shadow
  6. COURTNEY ROBB – Silver Strands
  7. JEMMA NICOLE – Too Late To Save Myself
  8. ROWENA WISE – Nobodys Saviour
  9. MERMAID AVENUE – The Bigger They Are (The Harder They Fall)
  10. DOCTOR D & FERGUS MAXIMUS – St Vincent Street (The Ballad of Annie Ross)
  11. MÉLISANDE [électrotrad] – Je Fais La Difficile
  12. FAUN – Walpurgisnacht
  13. NO-NO BOY – 1603
  14. HASHSHASHIN – Ghanzi (Avidyā)
  15. YUNGCHEN LHAMO – Sound Healing
  16. KATE RUSBY – The Village Green Preservation Society
  17. ENDLESS VALLEY – Cellar Door
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