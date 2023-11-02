Roots & Branches: 2023-11-02

- EMMA LUKER etc – Hunter’s Revenge
- THE THIRD MIND – A Little Bit of Rain
- RIC SANDERS – Remembrance Day
- RIC SANDERS – Black Bryony
- RIC SANDERS – Domino
- HANNAH ACFIELD – Searching For More
- KELLY BROUHAHA – As Long As There’s A Smile
- HANNAH ACFIELD & KELLY BROUHAHA – Natural Woman
- LOKI HINES – Am I To Blame
- MOLLY McKEW – And on waking up, it was still true
- SIMONE KEANE – Ancient Paths
- FVNERAL – Mercy
- CATE GUIRGUIS – ghost
- NICK VULTURE – Home (You’re On My Mind)
- LIZ STRINGER – First Time Really Feeling
- MINDY MENG WANG & TIM SHIEL – First Time Really Feeling (Remix)
- THE THIRD MIND – Sally Go Round the Roses
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