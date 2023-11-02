Roots & Branches: 2023-11-02

Written by on November 2, 2023

  1. EMMA LUKER etc – Hunter’s Revenge
  2. THE THIRD MIND – A Little Bit of Rain
  3. RIC SANDERS – Remembrance Day
  4. RIC SANDERS – Black Bryony
  5. RIC SANDERS – Domino
  6. HANNAH ACFIELD – Searching For More
  7. KELLY BROUHAHA – As Long As There’s A Smile
  8. HANNAH ACFIELD & KELLY BROUHAHA – Natural Woman
  9. LOKI HINES – Am I To Blame
  10. MOLLY McKEW – And on waking up, it was still true
  11. SIMONE KEANE – Ancient Paths
  12. FVNERAL – Mercy
  13. CATE GUIRGUIS – ghost
  14. NICK VULTURE – Home (You’re On My Mind)
  15. LIZ STRINGER – First Time Really Feeling
  16. MINDY MENG WANG & TIM SHIEL – First Time Really Feeling (Remix)
  17. THE THIRD MIND – Sally Go Round the Roses
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