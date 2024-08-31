Revival w/ Phil: 2024-08-31

- Lonnie Smith – Sideman
- Tito Puente – China
- Club Des Belugas – Iko IKo Club
- Pink Martini – Taya Tan
- Gary Burton – Hand Bags and Glad Rags
- Paolo Fresu , Richard Galliano & Jan Lundgren – The Windmills of Your Mind
- Modern Jazz Quartet – How High The Moon
- Natalia Lafourcade – Lo Que Construimos
- Lau Noah – Ode to darkness (the lighthouse song)
- Natalia Lafourcade – Caminar bonito
- Betty Davis – In the Meantime
- Arooj Aftab – Saaqi (feat. Vijay Iyer)
- Doris Day – The Way You Look Tonight
- Pokey LaFarge – One You, One Me Pokey LaFarge 3:13 Rhumba Country
- Dusty Springfield – Wishin’ And Hopin’
- Sarah Jarosz – Take The High Road
- Ella Fitzgerald – Air Mail Special
- Toumani Diabaté – Djelika
- Walter Wanderley – Minha Saudade
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