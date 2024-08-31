Revival w/ Phil: 2024-08-31

Written by on August 31, 2024

  1. Lonnie Smith – Sideman
  2. Tito Puente – China
  3. Club Des Belugas – Iko IKo Club
  4. Pink Martini – Taya Tan
  5. Gary Burton – Hand Bags and Glad Rags
  6. Paolo Fresu , Richard Galliano & Jan Lundgren – The Windmills of Your Mind
  7. Modern Jazz Quartet – How High The Moon
  8. Natalia Lafourcade – Lo Que Construimos
  9. Lau Noah – Ode to darkness (the lighthouse song)
  10. Natalia Lafourcade – Caminar bonito
  11. Betty Davis – In the Meantime
  12. Arooj Aftab – Saaqi (feat. Vijay Iyer)
  13. Doris Day – The Way You Look Tonight
  14. Pokey LaFarge – One You, One Me Pokey LaFarge 3:13 Rhumba Country
  15. Dusty Springfield – Wishin’ And Hopin’
  16. Sarah Jarosz – Take The High Road
  17. Ella Fitzgerald – Air Mail Special
  18. Toumani Diabaté – Djelika
  19. Walter Wanderley – Minha Saudade
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