Bamboo Groove: 2024-03-23

- Harmonic 33 – Where have they gone?
- Strict Face – Citrus Snaps
- Jordan Brando – Roxi
- Alexander Flood – U R THA 1
- Dusty Springfield – Spooky
- Eva Cassidy – Wayfaring Stranger
- Taj Mahal – Satisfied ‘N’ Tickled Too
- Black Marble – A Great Design
- Sweet Trip – A Conservation of Two
- Winter – Pure Magician
- Jamiroquai – Starchild
- Little Dragon, Kali Uchis – Are You Feeling Sad?
- The Cardigans – Carnival
- Soylent Green – Poly
- STRFKR – Deep Dream
- Erin Buku – Ley Lines
- Hiatus Kaiyote – Nakamarra
- Little Dragon – Hold On
- Sons of Zoku – O Saber
- Bree Tranter – WITHIN + WITHOUT
- Little Dragon – Where You Belong
- Discarded – Uplink
- Pink Duke – Long Way Down
- Little Dragon – Frisco
- Erykah Badu – Back In The Day
- Marvin Gaye – Praise
- Little Dragon, Stefan Sandberg – Peace
- King Gizzard and the Lizard Wizard – Sense
- Dusty Springfield – Spooky
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