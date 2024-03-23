Bamboo Groove: 2024-03-23

Written by on March 23, 2024

  1. Harmonic 33 – Where have they gone?
  2. Strict Face – Citrus Snaps
  3. Jordan Brando – Roxi
  4. Alexander Flood – U R THA 1
  5. Dusty Springfield – Spooky
  6. Eva Cassidy – Wayfaring Stranger
  7. Taj Mahal – Satisfied ‘N’ Tickled Too
  8. Black Marble – A Great Design
  9. Sweet Trip – A Conservation of Two
  10. Winter – Pure Magician
  11. Jamiroquai – Starchild
  12. Little Dragon, Kali Uchis – Are You Feeling Sad?
  13. The Cardigans – Carnival
  14. Soylent Green – Poly
  15. STRFKR – Deep Dream
  16. Erin Buku – Ley Lines
  17. Hiatus Kaiyote – Nakamarra
  18. Little Dragon – Hold On
  19. Sons of Zoku – O Saber
  20. Bree Tranter – WITHIN + WITHOUT
  21. Little Dragon – Where You Belong
  22. Discarded – Uplink
  23. Pink Duke – Long Way Down
  24. Little Dragon – Frisco
  25. Erykah Badu – Back In The Day
  26. Marvin Gaye – Praise
  27. Little Dragon, Stefan Sandberg – Peace
  28. King Gizzard and the Lizard Wizard – Sense
  29. Dusty Springfield – Spooky
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