Top 100+1 for 2014

The Top 100+1 was a fantastic day yesterday. Congratulations to Fluffy for taking out the number 1 position for their release Stupormarket. And of course to all the other bands who made it into the chart; Three D would not exist without you. Here’s the entire chart

Position Artist Release Origin 1 FLUFFY Stupormarket Local 2 BRENTON MANSER The Edge Of Forgiveness Local 3 ALPHA BETA FOX It's Nothing Till It's Something Local 4 PSYCHODELICACY Psychodelicacy 2 Local 5 RICOCHET PETE Burning Bridges Local 6 THE DUNES Badlands Local 7 SUBTRACT-S Love Replaced By Machine Local 8 WILD ROCKET Daisy Dreams Local 9 VARIOUS No Seattle - Forgotten Sounds of the North-West Grunge Era 1986 - 1997 International 10 BLOOD PLASTIC Blood Makes Fantastic Plastic Local 11 SLINGSHOT DRAGSTER Bite The Bullet Local 12 KELLY MENHENNETT Small Dreams Local 13 TOM REDWOOD Look! Local 14 BRENTON MANSER & THE SHE REBELS Brenton Manser & The She Rebels Local 15 THE MENACE My City Local 16 THE AUDREYS 'Til My Tears Roll Aaway Local 17 THEE OH SEES Drop International 18 CAT DOG BIRD Headfirst Into The Riddle Local 19 COURTNEY ROBB In The Dark Local 20 FAIR MAIDEN Fair Maiden Local 21 FIENDISH CAVENDISH Space Local 22 BABES ARE WOLVES Demo Local 23 BEN GEL & THE BONEYARD SAINTS The Baddest Man In Shit Town Local 24 VARIOUS Melvofest 4000 Local 25 WIREHEADS Country Space Junk Local 26 VARIOUS Punk 45 Volume 3 International 27 VARIOUS NME C86 International 28 SASHA MARCH Sasha Local 29 MIA DYSON Idyllwild Australian 30 AXE GIRL Axe Girl Australian 31 THE REMEMBERZ The Rememberz Local 32 SUBTRACT S Live @ The Sound Lounge Local 33 CHARLES JENKINS & THE ZHIVAGOS Too Much Water In The Boat Local 34 DAVE GRANEY Fearful Wiggins Local 35 SLINGSHOT DRAGSTER St Duane Local 36 VARIOUS Punk 45 Volume 2 International 37 THE YEARLINGS All The Wandering Local 38 HYDROMEDUSA Hydromedusa 7" Local 39 THE DIRTY CHINS Unite The Divide Local 40 WILD ROCKET Year Of The Snake Local 41 THE HIGH LEARYS Here Come The High Learys Australian 42 BLACK CORAL Please Never Local 43 WIREHEADS The Late Great Wireheads Local 44 THE DICTATORS Faster Louder: 1975 - 2001 International 45 VARIOUS Pioneers Of Punk Local 46 COURTNEY BARNETT A Sea of Split Peas Australian 47 WAGONS Acid Rain & Sugar Cane Australian 48 THE BEARDED CLAMS Where The Land Meets The Sea Local 49 THE TIMBERS Lawless Local 50 THE MYND GARDENERS The Arcing Train Set Pantograph Local 51 HILLTOP HOODS Walking Under Stars Local 52 ST MORRIS SINNERS For Lease Local 53 SINCERELY, GRIZZLY Halves Local 54 CW STONEKING Gon'Boogaloo Australian 55 DAN SULTAN Blackbird Australian 56 SLINGSHOT DRAGSTER Live @ The Sound Lounge Local 57 THE SUNDAY REEDS Armour Tragique Australian 58 THE ZEBRAS Siesta Australian 59 NEKKRO ELECTRO Drugs Local 60 STOMP THE ORANGE Stomp The Orange Local 61 ALPHABETTE Round These Parts Local 62 THE SAUCERMEN Valley Of The Rattling Bones Local 63 THE REPROBETTES The Reprobettes Australian 64 GLASS SKIES Glass Skies Local 65 KING KRILL Dressed To Krill Local 66 THE FROWNING CLOUDS Whereabouts Australian 67 HORROR MY FRIEND A Million Hands Local 68 BECK Morning Phase International 69 GREEN CIRCLES Live @ The Sound Lounge Local 70 SATAN'S CHEERLEADERS The New Adventures Of Satan's Cheerleaders Local 71 HORRAHEDD Lumps From The Cutting Room Floor Local 72 IT'S A HOAX Only When Local 73 ECHO & THE EMPRESS Echo & The Empress Local 74 TEMPLES Sun Structures International 75 THE BILLION DOLLAR BUMS Three D Radio Live To Air Local 76 LUCKY SEVEN Hire A Small Plane Local 77 BEDRIDDEN Gorilla Gorilla Gorilla Local 78 THE CITRADELS Drones & Rethroned Australian 79 MORRISSEY World Peace Is None Of Your Business International 80 VARIOUS Punk 45 International 81 CENTERLINK Live @ The Sound Lounge Local 82 BRILLIG Crew Of The Damned Local 83 LES LIMINANAS Costa Blanca International 84 VARIOUS A Psych Tribute To the Doors International 85 CHOKING SUSAN May Cause Impotence International 86 NUN Nun Australian 87 WOODEN SHJIPS Back To Land International 88 ROO SHOOTER Live @ The Sound Lounge Local 89 VINTAGE VIOLENCE Vintage Violence Local 90 LIFE IN LETTERS The Unsalted Sea Local 91 HOUSE OF KARMA The Earth Where We Tread Local 92 MOUNTBATTEN In The Dark Local 93 VARIOUS Grid City Itch Local 94 MESA COSA Ya-Ya BrouHaHa Australian 95 SPIDERBAIT Spiderbait Australian 96 THE BURNING SEA Phoenix 81 Local 97 PROFITEERS Burn It Down Local 98 MEATBEATERS Live @ The Sound Lounge Local 99 BLACK LIPS Underneath The Rainbow International 100 NEKKRO ELECTRO 6 Sick 6 Local 101 PRO TOOLS Misanthro PC Local

Stats

70% Local

85% Australian

15% International